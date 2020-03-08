Осло, , 21:53 — REGNUM В Норвегии число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-2019 увеличилось до 169 человек. Об этом сообщает 8 марта норвежский институт национального здоровья.

В сообщении института говорится, что за последние сутки на территории страны было выявлено еще 22 случая заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось о 147 инфицированных COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, у жителя северной части Норвегии был зафиксирован первый прецедент заболевания коронавирусной инфекцией.

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