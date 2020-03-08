Санкт-Петербург, , 21:23 — REGNUM Акция солидарности и уличный концерт состоялись 8 марта на севере Петербурга под окнами общежития Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где в карантине находятся около восьмисот студентов-медиков.

Студентка в окне общежития, закрытого на карантин Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, один из третьекурсников университета, студент-итальянец, по возвращении из Милана заболел коронавирусной инфекцией. Четыре человека, которые с ним контактировали, как и итальянец, помещены больницу имени Боткина. А 780 студентов, которые жили вместе с ним в одном здании, с 4 марта помещены в карантин на 14 дней прямо в общежитии на проспекте Просвещения.

Акция «Петербург своих не бросает!» собрала 8 марта неравнодушных петербуржцев, решивших морально поддержать студентов, оказавшихся в вынужденной изоляции, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Перед девушками — а их в общежитии большинство, 530 человек, — а также парнями, наблюдавшими за акцией из окон и с балконов общежития, выступила популярная у молодежи группа IOWA. Сюда же приехали петербургские байкеры.

«Байкеры приехали с шумом, как и положено, сзади у каждого было по огромной корзине тюльпанов. Всего около 30 человек <…> После концерта все букеты передали представителю общежития, который, в свою очередь, передаст их каждой девушке», — сообщает телеканал.

«Студенты медицинского университета Мечникова оказались в непростой ситуации. Они десять дней будут оставаться в общежитии, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ребятам сейчас очень важно чувствовать, что они не остались с трудностями один на один. Они должны знать, что мы все — рядом!», — написал на своей странице в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По данным ректора СЗГМУ имени И. И. Мечникова Сергея Сайганова, заболевший коронавирусом студент вуза чувствует себя удовлетворительно, врачи продолжают его лечение.

У всех студентов в карантине взяли анализы, новых случаев заболевания среди них нет. Обитателей общежития снабжают готовой едой и всем необходимым.

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