8 марта 2020 | Время чтения меньше минуты

Краснодар, , 21:13 — REGNUM 8 марта активисты ВОО «Молодая гвардия» организовали в крупных городах России мужское шествие «Дорогая, ты права!». Все мужчины, мальчики и юноши могли пройти с транспарантами и поздравить женщин с праздником.

Праздничное шествие в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

Активисты дарили всем женщинам тюльпаны Николай Хижняк © ИА REGNUM

Праздничное шествие в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM

В рамках акции более 150 добровольцев подарили встречным женщинам более 1000 тюльпанов, а в руках держали транспаранты с поздравительными лозунгами: «Ты самая красивая», «Дорогая, ты права!», «Ваша улыбка бесценна!», «Моя мама просто супер» и другими.

Активисты дарили всем женщинам тюльпаны Николай Хижняк © ИА REGNUM

Активисты дарили всем женщинам тюльпаны Николай Хижняк © ИА REGNUM

Активисты дарили всем женщинам тюльпаны Николай Хижняк © ИА REGNUM Активисты дарили всем женщинам тюльпаны Николай Хижняк © ИА REGNUM