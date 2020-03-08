Краснодар, 8 марта 2020, 21:13 — REGNUM 8 марта активисты ВОО «Молодая гвардия» организовали в крупных городах России мужское шествие «Дорогая, ты права!». Все мужчины, мальчики и юноши могли пройти с транспарантами и поздравить женщин с праздником.
В рамках акции более 150 добровольцев подарили встречным женщинам более 1000 тюльпанов, а в руках держали транспаранты с поздравительными лозунгами: «Ты самая красивая», «Дорогая, ты права!», «Ваша улыбка бесценна!», «Моя мама просто супер» и другими.