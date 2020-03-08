Рим, , 21:09 — REGNUM В Италии за последние сутки зарегистрировано еще 1492 случаев заражения коронавирусом COVID-2019 и 133 летальных исходов. Об этом 8 марта сообщил руководитель департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

В результате общее количество случаев заболевания достигло 7 375 и 366 случаев смерти. Также, за сутки выздоровело 33 пациента, а общее количество поборовших болезнь людей составило 622.

Отмечается, что ситуация в Ломбардии ухудшается, там зафиксировано 4189 случаев заражения коронавирусом, из них 769 новых случаев выявлено 8 марта, и 267 человек всего скончалось 267 человек, из них 113 — за минувшие сутки.

Напомним, по состоянию на 7 марта в Италии количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-2019, в стране составило 233.

Читайте также: В Италии от коронавирусной инфекции за сутки скончались 36 человек

Читайте ранее в этом сюжете: Начальник генштаба вооруженных сил Италии заразился коронавирусом