Колпино, Санкт-Петербург, , 20:55 — REGNUM Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 14-летнего Артема С., который, по версии следствия, застрелил из отцовского охотничьего ружья своего сверстника и школьного друга.

При этом домашний арест подозреваемый подросток будет отбывать не по месту совершения преступления, то есть, не в квартире жилого дома по улице Ижорского батальона в Колпино, на лестничной площадке которого 7 марта было найдено тело 14-летнего Влада Б.

Стороны не возражали против удовлетворения ходатайства о домашнем аресте, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Домашний арест назначен на срок по 7 мая 2020 года.

Артем С. пока остается в статусе подозреваемого, обвинение в убийстве ему еще не предъявлено.

Напомним, подросток, являющийся сыном судьи, заявил на допросе, что признаёт свою вину, а преступление совершил по неосторожности. Следствие будет разбираться, почему подросток смог получить доступ к оружию. Не исключено, что отец парня также будет привлечен к уголовной ответственности за небрежное отношение к оружию, повлекшее тяжкие последствия.

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