Париж, , 20:40 — REGNUM Во Франции 177 человек заразились коронавирусом COVID-2019 за последние сутки, в результате чего общее количество инфицированных вирусом в стране достигло 1126 человек. Об этом 8 марта свидетельствуют данные министерства здравоохранения Франции.

Отмечается, что число погибших, в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, составляет 19 человек. Сутками ранее этот показатель составлял 16.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на вечер 7 марта во Франции от коронавирусной инфекции COVID-2019 скончались пять человек.

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