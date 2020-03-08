Нью-Йорк, США, , 20:09 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк число заразившихся коронавирусом превысило 100 человек. Об этом на своей странице в Twitter написал губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, за сутки число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 16 и составило 105.

«Мы активно проводим проверки на выявление вируса и наблюдаем рост числа подтвержденных случаев, как это и ожидалось», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от заболевания COVID-19 в США скончались 17 человек. По состоянию на 7 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 300 человек.

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