Тегеран, , 19:49 — REGNUM В Иране за последние сутки от коронавируса COVID-2019 скончались еще 49 человек. Об этом 8 марта сообщил официальный представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

«За сутки мы получили сообщения о 49 смертельных случаях, к данному моменту по меньшей мере всего погибли 194 наших соотечественника», — отметил представитель иранского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по состоянию на 7 марта в Иране общее число человек, инфицированных новым типом вируса, составляло 5823, из них 145 пациентов скончались.

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