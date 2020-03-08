Турин, Италия, , 19:09 — REGNUM У губернатора итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019. Об этом 8 марта сообщает ANSA.

Отмечается, что медицинский тест главы региона на наличие в организме коронавируса показал положительный результат. Чирио прошел лабораторное исследование 4 марта во время встречи с другими губернаторами в Риме в качестве меры предосторожности.

По данным издания, поскольку самочувствие губернатора оценивается как хорошее, он будет и дальше осуществлять свои полномочия, но «на расстоянии».

Кроме этого, губернатором уже задействованы процедуры, предусмотренные для проверки и обеспечения безопасности ближайших к нему людей, начиная с руководителя, сотрудников и коллег, людей, с которыми он недавно общался, и его семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Джузеппе Конте 8 марта подписал новый указ, содержащий дальнейшие меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 по всей территории страны. Согласно документу, полностью ограничены для въезда и выезда 26 итальянских провинций, в том числе полностью для сообщения закрыта итальянская область Ломбардия, а также ещё 14 других провинций.

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