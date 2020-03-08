Элиста, , 18:33 — REGNUM Более тысячи тюльпанов раздали женщинам в центре столицы Калмыкии Элисты волонтёры в рамках уже ставшей традиционной акции «Вам, любимые» 8 Марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии.

Добровольцы поздравляют жительниц Элисты Пресс-служба главы Республики Калмыкия

Добровольцы поздравляют жительниц Элисты Пресс-служба главы Республики Калмыкия

Волонтёры вышли на улицы Элисты, поздравляли случайных прохожих и женщин, который в праздник оказались на рабочих местах — продавцов, кондукторов общественного транспорта. Также добровольцы отправились в Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где поздравили сотрудниц и пациентов. Представители молодёжного военно-патриотического движения «Юнармия» с цветами и поздравлениями отправились в гости к женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны.

Всего в рамках акции было роздано более тысячи тюльпанов. Отметим, что в акции приняли участие не только волонтёры общественных организаций — к ней могли присоединиться все желающие. Поздравить женщин можно и в сети — для этого в Instagram нужно выложить поздравления с Международным женским днем с хештегом #ВамЛюбимые.