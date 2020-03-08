Лондон, , 18:27 — REGNUM В Великобритании количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составляет 273 человека. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании в настоящее время составляет 273», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было выявлено еще 67 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта пресс-служба британского управления здравоохранения сообщила, что в Великобритании число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекций COVID-19 достигло 206.

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