Рим, , 17:58 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ, содержащий дальнейшие меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 по всей территории страны. Об этом 8 марта он сообщил на свой странице в социальной сети Twitter.

Согласно документу, полностью ограничены для въезда и выезда 26 итальянских провинций, в том числе полностью для сообщения закрыта Ломбардия (с 12-ю провинциями), административным центром которой является Милан, а также ещё 14 других провинций, таких как Парма, Пьяченца, Римини, Модена, Новара и другие области Италии.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 8 марта по 3 апреля. Однако, в случае чрезвычайной ситуации может быть предоставлено разрешение на въезд и выезд из областей, где наблюдается вспышка коронавирусной инфекции.

Кроме этого, Конте подчеркнул, что особенному риску заражения коронавирусом подвергаются пожилые люди.

«Мы должны защищать своё здоровье и здоровье наших близких, родителей и в первую очередь — наших бабушек и дедушек», — цитирует итальянская газета La Repubblica премьер-министра страны.

Напомним, по состоянию на 7 марта в Италии количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-2019 составило 233. Общее число подтвержденных случаев выявления коронавируса достигло 5883.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее шаги, предпринятые властями Италии в борьбе с эпидемией коронавируса, поддержал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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