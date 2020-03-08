Москва, , 17:48 — REGNUM 20 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 8 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 17:44 мск в аэропорту «Шереметьево» были задержаны семь рейсов; в аэропорту «Внуково» были задержаны два рейса, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» были задержаны четыре рейса, ещё шесть отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил РИА Новости, что 8 марта 2020 года стало самым теплым в Москве за всю историю метеорологических наблюдений — рекорд тепла был побит ранним утром Международного женского дня.