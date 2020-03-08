Сингапур, , 17:45 — REGNUM В Сингапуре число инфицированных коронавирусом выросло до 150 человек, 90 пациентов полностью выздоровели. Об этом 8 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

«За прошедшие сутки было подтверждено 12 новых случаев, девять из которых связаны с предыдущими инфицированными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 60 пациентов находятся в больнице в стабильном состоянии, девять человек — в критическом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта власти Сингапура ввели запрет на въезд в страну иностранным гражданам, посещавшим за последние две недели Южную Корею.

Ранее ученые из Китая выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом по сравнению с началом вспышки данного заболевания.

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