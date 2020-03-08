Москва, , 17:23 — REGNUM Заслуженный артист России Станислав Дужников и Студенческий корпус спасателей поздравили сотрудниц Центра экстренной психологической помощи (ЦУКС) управления МЧС по Москве с Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поздравления были предназначены женщинам, которые 8 марта находятся на дежурстве. В рамках акции «Вам, любимые» их ожидали море цветов, а также добрых пожеланий и других приятных слов.

Как отмечают в ведомстве, главной задачей дежурной смены является обеспечение безопасности, а также оперативное реагирование на разные чрезвычайные ситуации. Даже в женский праздник для сотрудниц МЧС эта задача — в приоритете. Но появление волонтёров для них стало приятным сюрпризом. А визит актёра театра и кино Станислава Дужникова и вовсе стал неожиданным.

«Мы все были в восторге! Это было невероятно!», — сказали виновницы торжества.

Сам актёр признаётся: для него поздравить сегодня женщин с 8 марта, а также выразить своё восхищение выбранной ими профессией — очень почётная роль. Он пожелал им душевной гармонии, сил, терпения, любви и счастья.

Глава ВСКС Евгений Козеев отмечает, что изначально добровольцы поздравляли с 8 марта только своих сотрудниц. А позднее решили делать это всем сотрудницам МЧС. «Мы заранее узнаем, в каких подразделениях дежурят девушки, и приезжаем туда», — отметил руководитель.