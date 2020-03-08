Омск, , 17:21 — REGNUM Участники «Молодёжки ОНФ» поздравили женщин с 8 Марта и провели посвящённую Международному женскому дню акцию «Ты прекрасна!». Об этом ИА REGNUM сообщили 8 марта в Омском отделении «Молодёжки ОНФ».

Омичек поздравили с 8 Марта «Молодёжка ОНФ» — Омская область

«Молодёжка ОНФ» поздравила жительниц Омской области с 8 Марта «Молодёжка ОНФ» — Омская область

Молодым мамам, которые в праздничные дни выписываются из роддома, подарили цветы, открытки и сладости. Также поздравительные площадки организовали в других местах, в том числе на вокзалах. Женщин угостили чаем с десертом и подарили тюльпаны.

Поздравили участники «Молодёжки ОНФ» и тех женщин, которые в праздничные дни находятся на рабочем месте.

Международный женский день в Омской области «Молодёжка ОНФ» — Омская область

«Героини праздника — мамы, дочери, сестры, бабушки, жены — те, кто ежедневно создают уют в наших домах. И пусть каждая женщина-девушка ежедневно слышит слова #ВсеДляТебя» — подчеркнул участник команды «Молодёжка ОНФ» в Омской области Иван Семынин.

По его словам, в праздничный день каждая женщина должна почувствовать внимание и заботу со стороны мужчин.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках акции «Вам, любимые!» члены Омского «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» поздравили женщин, встречающих свой праздник на боевом посту.

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