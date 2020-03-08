Токио, , 17:24 — REGNUM Ещё у 33 человек выявлено заражение новым типом коронавируса в Японии. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Всего на сегодняшний день количество заболевших COVID-2019 в стране составляет 1190 человек. Больше всего случаев заражения (101) выявлено в северной провинции Хоккайдо, где из-за вспышки инфекции введён режим ЧС.

Около 60 пациентов по всей Японии находятся в тяжёлом состоянии. Количество погибших от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 14 человек.

Из-за угрозы распространения коронавируса в стране отменены все массовые мероприятия, а у школьников продлены каникулы. Всё чаще возникает вопрос об отмене летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

Ранее ИА REGNUM сообщало о размере убытков, которые прогнозируют Японии эксперты в случае отмены летней Олимпиады в Токио.

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