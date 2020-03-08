Амстердам, , 17:23 — REGNUM Число скончавшихся от коронавируса в Нидерландах возросло до трех человек, об этом 8 марта сообщает Reuters.

Журналисты агентства подчеркивают, что скончавшиеся мужчины были в пожилом возрасте — 82 и 85 лет — а также имели проблемы со здоровьем, что и сыграло определяющую роль в трагическом исходе.

В настоящее время число заболевших коронавирусом в Нидерландах составляет 265 человек, большая часть из них заразилась инфекцией во время своего пребывания в Италии.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые обнаружена в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время число смертей от инфекции в мире достигло 3 тыс. 500 человек. Число заболевших превысило 100 тыс.

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