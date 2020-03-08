Гонконг, Китай, , 17:16 — REGNUM Манифестанты в Гонконге почтили память студента, погибшего во время акций протеста в ноябре 2019 года. Об этом 8 марта сообщает Reuters.

Смерть 22-летнего Чоу Цзо Лока, упавшего во время демонстраций с третьего этажа одного из зданий, стала катализатором протестных настроений, которые продолжаются в регионе свыше семи месяцев.

Напомним, акции протеста в Гонконге были вызваны мыслью демонстрантов о том, что врасти региона хотят уменьшить права автономии и передать их континентальному Китаю.

Вспышка коронавируса значительно ослабила выступления манифестантов, однако противоречия между властями и обществом до сих пор не устранены.

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