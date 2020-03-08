Эр-Рияд, , 17:13 — REGNUM Чрезвычайная ситуация в связи со вспышкой коронавируса объявлена властями Саудовской Аравии в провинции Эль-Катиф на востоке страны. Об этом 8 марта сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД страны.

В связи с выявлением 11 случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в провинции Эль-Катиф прекращена работа всех правительственных учреждений и частных компаний. Въезд и выезд в провинцию запрещён.

Работу в штатном режиме продолжат расположенные на территории провинции магазины, аптеки, АЗС, больницы и охранные предприятия. Грузовые перевозки для обеспечения населения продовольствием будут происходить с соблюдением всех рекомендованных мер предосторожности.

В настоящее время на территории Саудовской Аравии зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о введении временного запрета на хадж в Мекку и Медину для подданных королевства и проживающих в нём иностранных граждан. 5 марта на дезинфекцию и санитарную обработку была закрыта Большая Мекканская мечеть аль-Харам в Мекке, во внутреннем дворе которой находится главная святыня мусульман Кааба.

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