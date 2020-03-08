Лондон, , 16:53 — REGNUM Мост Ватерлоо в Лондоне был перекрыт в знак протеста группой феминисток, обнажённых до пояса. Об этом 8 марта сообщает издание The London Evening Standard.

Информация о блокировке моста поступила в полицию около 11:00 по местному времени (14:00 мск). Группа из 31 обнажённой до пояса женщины перекрыла в знак протеста мост Ватерлоо в обоих направлениях.

Участницы акции заявили журналистам, что акция протеста проводится с целью привлечения внимания к воздействию климатических и экологических катаклизмов на женщин.

Как пояснила одна из участниц акции, согласно отчёту Международного союза сохранения природы, обезлесение и деградация земель приводят к тому, что женщинам приходится за самым необходимым, например, за дровами для обогрева жилья, проходить значительно большие расстояния, нежели раньше. Во время таких путешествий женщины, чем дальше от жилья, тем сильнее подвергаются риску насилия.

В связи с акцией протеста транспортное управление Лондона предупредило автовладельцев о возможных задержках во время движения через мост Ватерлоо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британская газета Daily Mail назвала нелепыми и сексистскими конкурсы красоты среди женщин-военнослужащих, которые проводятся в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский таблоид обвинил в сексизме конкурсы красоты в российской армии