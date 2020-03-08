Стокгольм, , 16:22 — REGNUM Почти 190 человек, которые заразились коронавирусом, выявлены в Швеции. Об этом сообщает 8 марта телеканал SVT.

«В настоящее время всего (в Швеции) подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом COVID-19», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что за последние сутки в стране было выявлено еще 28 случаев заболевания коронавирусом.

6 марта шведское издание Sveriges Radio сообщило, что в Швеции закрываются школы из-за опасений заразиться коронавирусом.

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