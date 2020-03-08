Вашингтон, , 16:25 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения США выпустил рекомендации, согласно которым граждане не должны приближаться к потенциально больным коронавирусом COVID-2019 на расстояние ближе двух метров. Об этом сообщает Businessinsider.

Названная дистанция обусловлена расстоянием, на которое перемещаются капли слюны при чихании, в которых находятся вирусные частицы. В ведомстве подчёркивают, что поскольку в настоящее время нет вакцины для профилактики COVID-2019, лучший способ предотвратить заболевание — избежать контакта с этим вирусом.

Для этого рекомендуется избегать тесного контакта с больными людьми, не прикасаться к своим глазам, носу и рту, чихать в салфетку и выбрасывать её после использования, дезинфицировать предметы, к которым часто прикасаетесь, использовать маски, тем у кого появились симптомы респираторного заболевания, мыть руки с мылом или дезинфицирующим раствором.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США возросло до 304.

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