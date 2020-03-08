Москва, , 16:10 — REGNUM Три новых случая заболевания коронавирусом выявлено в России. Об этом 8 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По одному заразившемуся COVID-2019 зафиксировано в Калининградской, Белгородской и Московской областях. Все заболевшие посещали Италию в течение двух последних недель.

Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России достигло 17. Среди заболевших трое иностранцев и 14 граждан РФ. Все пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, изолированы в инфекционных боксах.

В настоящее время уже определён круг лиц, с которыми контактировали заболевшие на территории России. Проводится медицинское тестирование контактных лиц на коронавирус, все выявленные лица помещаются под медицинское наблюдение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях заболевания коронавирусом, выявленных на территории России.

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