Ватикан, , 15:51 — REGNUM Воскресную молитву Angelus («Ангел Господень») в связи с эпидемией коронавируса впервые провёл в режиме видеотрансляции Папа Римский Франциск в Ватикане. Обращение понтифика к верующим транслировалось на больших экранах, установленных на площади Святого Петра, а также рядом телеканалов и интернет-сайтов, включая Vatican News.

Впервые папа Римский обратился с воскресной проповедью к собравшимся не из окна Апостольского дворца в Ватикане, а при помощи видеомоста из библиотеки. Перед началом молитвы понтифик пояснил, что такой формат выбран из соображений предосторожности, предписанных властями Италии.

Во время проповеди понтифик обратился с призывом к верующим пережить сложный момент, возникший в мире из-за эпидемии коронавируса.

Папа Римский Франциск Пусть время Великого поста поможет всем нам придать евангельский смысл и этому моменту испытания и боли, — сказал папа Римский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Папа Римский Франциск объявил о смене формата воскресной проповеди в связи с эпидемией коронавируса в Италии. Также из соображений безопасности было принято решение о временной приостановке допуска людей на мессы понтифика, а все контакты папы Римского сведены к минимуму.

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