Белгород, , 15:47 — REGNUM Один случай заболеванием коронавирусом зафиксирован в Белгородской области, сообщили 8 марта в пресс-службе Роспотребнадзора. Инфекция выявлена у туриста, приехавшего из Италии.

Диагноз подтверждён в установленном порядке, турист госпитализирован в инфекционный бокс. Специалисты Роспотребнадзора определили круг лиц, с которыми заболевший контактировал на территории России — этих людей также поместят под медицинское наблюдение и проведут лабораторное обследование.

За последние сутки в России зарегистрировано три новых случая заболевания. Всего выявлено 17 заболевших, 14 из них россияне, вернувшиеся из Италии, двое граждан КНР, один итальянец.