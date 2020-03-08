Тамбов, , 15:33 — REGNUM Тамбовские волонтёры поздравили жительниц областного центра с Международным женским днём — регион присоединился к общероссийской акции «Вам, любимые!», рассказали корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции.

Всего на улицы Тамбова уже с раннего утра 8 Марта вышли около сотни волонтёров — с букетами тюльпанов. Участники акции встретили на станции поезд №31 сообщением «Москва-Тамбов» и подарили цветы пассажиркам поезда и бортпроводницам. Также волонтёры отправились в тамбовский Дом ветеранов, где поздравили около 200 женщин — ветеранов войны, труда, тружениц тыла. К нескольким женщинам — ветеранам Великой Отечественной войны — добровольцы поехали с поздравлениями и цветами домой.

Добровольцы поздравили также женщин, которые в праздничный день находятся на дежурстве — в ГУ МЧС по Тамбовской области, в СИЗО №1, в Тамбовском военном гарнизоне.

Совместно с ГИБДД участники акции поздравляли женщин на площади Ленина. Всего в городе добровольцы организовали восемь «поздравительных» площадок, а получили цветы и услышали поздравление около двух с половиной тысяч тамбовчанок.