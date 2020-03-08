Рим, , 15:39 — REGNUM Шаги, предпринятые властями Италии в борьбе с эпидемией коронавируса поддержал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом 8 марта он сообщил в своём Twitter.

Гебрейесус отметил решительность и мужество народа и правительства Италии, предпринимающих шаги по защите страны и по борьбе с распространением коронавируса.

Глава ВОЗ отметил, что итальянцы идут на подлинные жертвы, борясь с эпидемией и выразил всестороннюю поддержку Италии со стороны ВОЗ.

Согласно последним данным, в Италии насчитывается в общей сложности 5883 человека, заболевших коронавирусом, причем 1247 новых случаев заражения было выявлено за последние сутки. От заболевания погибло 233 человека, 589 человек выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении чрезвычайных ограничительных мер в ряде областей Италии из-за распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Италии ввели ограничительные меры в ряде областей из-за коронавируса