Липецк, , 15:15 — REGNUM В Липецкой области к 8 марта не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

Лечение от коронавируса по-прежнему проходят три человека: две женщины (1961 и 1981 годов рождения) и мужчина 1972 года рождения. Все они вернулись из Италии на личном транспорте. Сейчас состояние пациентов стабильно, есть положительная динамика.

С заражёнными контактировали пять человек. Они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях, симптомов коронавируса у них нет.

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