Киев, , 15:35 — REGNUM На Михайловской площади в столице Украины прошли несколько акций, сообщает 8 марта издание «Информатор».

В 10:00 (11:00 мск) на площади собрались преимущественно мужчины, которые выступают за запрет искусственного прерывания беременности. Акция получила название «Марш за жизнь». Марш по словам его организаторов проводится в противовес мероприятиям «Женского движения» (Femen). Инициатором мероприятия является организация «Традиция и порядок».

Через полтора часа (12:30 мск) на Михайловской площади стали собираться активистки Femen на ежегодный марш женщин.

Около полудня (13:00 мск) на площади стали также собираться девушки в черном, которые принесли с собой гроб и прибыли на марш женщин для того, чтоб «похоронить» феминизм. Под звуки похоронного марша девушки поставили гроб на землю и кидали на него розы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате прошел марш в защиту прав женщин.