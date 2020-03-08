Пекин, , 15:34 — REGNUM Администрация социальной сети WeChat с начала года подвергала цензуре и удаляла не только ложную информацию о коронавирусе, но и нейтральные сообщения. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на отчёт компании Citizen Lab.

Основанная при Университете Торонто в Канаде компания Citizen Lab специализируется на изучении средств контроля информации, которые препятствуют открытости сети Интернет. Эксперты этой компании проанализировали алгоритмы китайской социальной сети, которые позволяют обрабатывать сообщения в автоматическом режиме.

Специалисты установили, что в период с 1 января по 15 февраля в WeChat подвергались цензуре как минимум 516 комбинаций ключевых слов, связанных со вспышкой коронавируса. В Citizen Lab заявили, что в соцсети автоматически блокировались даже нейтральные сообщения, не критикующую государственную политику по борьбе с эпидемией.

«Наши результаты показывают, что информация о COVID-19 строго контролируется в китайских социальных сетях. Цензура сообщений о COVID-19 началась на ранних этапах вспышки и продолжала расширяться, блокируя широкий спектр высказываний, от критики правительства до официально подтверждённых фактов и информации», — подытожили в Citizen Lab.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе администрация социальной сети WeChat заявила, что будет бороться с распространением недостоверной информации о вспышке коронавируса, чтобы не усиливать панику среди населения.

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