Липецк, 8 марта 2020, 15:02 — REGNUM В Липецкой области в преддверии Международного женского дня 8 марта прошла акция «Ты прекрасна», организованная «Молодёжкой ОНФ», сообщает ИА REGNUM.
Акция стартовала 6 марта. Женщинам дарили поздравительные открытки, цветы и организовывали чаепития. Липецкая область стала одним из семи регионов, где провели флэшмоб #ДляТебя.
Волонтёры отправились поздравлять женщин в Липецкий городской родильный дом. Также они посетили Введенский геронтологический центр в селе Введенка Липецкого района и поздравили с праздником его сотрудниц и пациенток.