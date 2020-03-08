Мадрид, , 15:33 — REGNUM Один случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен у ученика школы, в которой обучаются дочери короля Испании. Об этом 8 марта сообщает газета La Vanguardia.

По данным издания, заболевший ученик недавно вместе с родителями посещал Италию, где произошла вспышка коронавируса. Несмотря на случай заболевания в школе, руководство учебного заведения не намерено прерывать занятий.

В свою очередь, дочери короля Испании Филиппа IV, наследница престола 14-летняя принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София не собираются пропускать занятий в школе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заболевших коронавирусом COVID-2019 в Испании возросло до 522 человек, при этом 10 человек уже скончалось от заболевания, вызванного уханьским вирусом.

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