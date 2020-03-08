8 марта 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM В Петербурге женщинам-автомобилистам и женщинам-пешеходам дарят цветы в честь главного весеннего праздника. Поздравления с Международным женским днем организовали сотрудники госавтоинспекции и волонтёры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Розы от ДПС Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта Дарья Драй © ИА REGNUM

«Цветочные патрули» организовали сотрудники ГИБДД на улицы Санкт-Петербурга в разных местах города. Они аккуратно, не создавая угрозу безопасности дорожного движения, останавливают автомобили, за рулем которых находятся женщины, и вручают им цветы и полезные подарки.

Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Цветы в багажнике госавтоинспекции для женщин-автомоболисты Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта Дарья Драй © ИА REGNUM

За работой одного из таких патрулей, организованную в Дворцовом проезде, понаблюдал фотокорреспондент агентства.

Одновременно в Петербурге проходила акция «Вам, любимые», посвященная 8 марта.

В аэропорту «Пулково» и на Московском вокзале волонтеры поздравляют встреченных ими женщин с Международным женским днем и вручают им праздничные букеты. Всего в ходе акции будет подарено более двух тысяч тюльпанов.

Тюльпаны Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция Вам, любимые на Московском вокзале Дарья Драй © ИА REGNUM Акция Вам, любимые на Московском вокзале Дарья Драй © ИА REGNUM

Проводник поезда с тюльаном Дарья Драй © ИА REGNUM Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала Дарья Драй © ИА REGNUM

Тюльпаны Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что по всей России сегодня проходит интернет-флешмоб #Вамлюбимые. Мужчины размещают видеоролики на личных страницах в социальных сетях с хештегом акции #Вамлюбимые.