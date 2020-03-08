Санкт-Петербург, 8 марта 2020, 15:38 — REGNUM В Петербурге женщинам-автомобилистам и женщинам-пешеходам дарят цветы в честь главного весеннего праздника. Поздравления с Международным женским днем организовали сотрудники госавтоинспекции и волонтёры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Розы от ДПС
Розы от ДПС
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Цветочные патрули» организовали сотрудники ГИБДД на улицы Санкт-Петербурга в разных местах города. Они аккуратно, не создавая угрозу безопасности дорожного движения, останавливают автомобили, за рулем которых находятся женщины, и вручают им цветы и полезные подарки.

Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Цветы в багажнике госавтоинспекции для женщин-автомоболисты
Цветы в багажнике госавтоинспекции для женщин-автомоболисты
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM

За работой одного из таких патрулей, организованную в Дворцовом проезде, понаблюдал фотокорреспондент агентства.

Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудники ДПС с цветами
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудники ДПС поздравляет с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сотрудник ДПС поздравляет с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Цветочные патрули в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Одновременно в Петербурге проходила акция «Вам, любимые», посвященная 8 марта.

В аэропорту «Пулково» и на Московском вокзале волонтеры поздравляют встреченных ими женщин с Международным женским днем и вручают им праздничные букеты. Всего в ходе акции будет подарено более двух тысяч тюльпанов.

Тюльпаны
Тюльпаны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Вам, любимые на Московском вокзале
Акция Вам, любимые на Московском вокзале
Акция Вам, любимые на Московском вокзале
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Вам, любимые на Московском вокзале
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция Вам, любимые на Московском вокзале
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проводник поезда с тюльаном
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Проводник поезда с тюльаном
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поздравление с 8 марта пассажирок Московского вокзала
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тюльпаны
Тюльпаны
Дарья Драй © ИА REGNUM

Добавим, что по всей России сегодня проходит интернет-флешмоб #Вамлюбимые. Мужчины размещают видеоролики на личных страницах в социальных сетях с хештегом акции #Вамлюбимые.