Воронеж, , 14:45 — REGNUM Воронежские добровольцы присоединились к акции «Вам, любимые!» которая проводится во всех регионах России, а также за рубежом 8 марта. Цель акции — поздравить женщин, в том числе тех, кто в праздник работает, сообщили ИА REGNUM организаторы.

Волонтёры поздравили сотрудниц аэропорта «Воронеж» Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области

Волонтёры поздравили сотрудниц аэропорта «Воронеж» Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области

В Воронеже добровольцы поздравляли сотрудниц аэропорта «Воронеж» — раздавали цветы и говорили слова поздравлений.

Волонтёры поздравили сотрудниц аэропорта «Воронеж» Ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области

Также волонтёры отправились с цветами в перинатальный центр, троллейбусное депо, в гости к женщинам-ветеранам. Также женщин поздравляли на улицах города. Сегодня волонтёры отправятся с поздравлениями в неврологическое отделение областной больницы.