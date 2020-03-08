Москва, , 14:42 — REGNUM В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Согласно указанию Банка России, с 8 марта все водители могут внести информацию о договоре каско на обратную стороне полиса ОСАГО. При этом заключать отдельный договор добровольного автострахования (каско) в виде отдельного документа более не требуется.

Иными словами, одна бумага будет содержать сразу два полиса — обязательный и добровольный.

Полис нового формата должен отвечать следующим требованиям: там обязательно должна содержаться информация о риске утраты (гибели) или повреждения транспортного средства. Франшиза не должна превышать 20% от страховой суммы.

Также должны совпадать сроки действия договоров ОСАГО и каско. Если договор ОСАГо истекает — перестает действовать и каско. Но при действующем договоре оСАГО можно отказаться от каско, не расторгая договор обязательной «автогражданки».

Отныне двойной полис бдет доступе как в бумажном, так и в электронном виде.