Дакка, , 14:34 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен у первых трёх заболевших в Бангладеш. Об этом 8 марта сообщает агентство Reuters.

По данным представителя сферы здравоохранения страны, на которые ссылается Reuters, заболевание было выявлено у двух граждан, вернувшихся из Италии.

Подробностей о третьем заболевшем не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира сделать борьбу с распространением коронавируса высшим приоритетом.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ призывает страны сделать борьбу с коронавирусом «высшим приоритетом»