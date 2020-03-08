Дакка, 8 марта 2020, 14:34 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен у первых трёх заболевших в Бангладеш. Об этом 8 марта сообщает агентство Reuters.
По данным представителя сферы здравоохранения страны, на которые ссылается Reuters, заболевание было выявлено у двух граждан, вернувшихся из Италии.
Подробностей о третьем заболевшем не сообщается.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира сделать борьбу с распространением коронавируса высшим приоритетом.
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