Рязань, , 14:18 — REGNUM Музыка в исполнении саксофонистов и поздравления звучали сегодня в троллейбусе № 3 в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всем женщинам-пассажирам подарили цветы. Так волонтёры создают праздничное настроение и поздравляют всех с 8 Марта.

На остановку у горбольницы №11 в троллейбус вошли два саксофониста и три волонтёра. На протяжении всего маршрута они помогают пожилым дамам войти в троллейбус или спуститься, делают комплименты, играют лёгкую музыку, чтобы поднять настроение в это хмурый день — в Рязани сегодня идёт дождь.

«Мы присоединились к Всероссийской акции «Вам, любимые». Закупили порядка двух тысяч тюльпанов», — пояснила представитель Волонтёрского корпуса Рязанской области Аделина Амирзянова.

Волонтёры также раздают цветы женщинам-прохожим на улице Почтовой, на вокзале Рязань-2, поздравляют ветеранов на дому и навещают с тюльпанами пациенток больниц.