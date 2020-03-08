Махачкала, , 14:14 — REGNUM Паломник, прибывший из Мекки, был госпитализирован в связи с обычной простудой в Дагестане. Об этом 8 марта сообщил республиканский Минздрав на своей странице в Instagram.

Поясняется, что у прибывшего в Дагестан паломника нет никаких признаков коронавирусной инфекции. Как рассказали врачи инфекционного отделения Каспийской ЦГБ, в которую был госпитализирован мужчина, у пациента диагностирована обычная простуда.

Уточняется, что с учётом сезонной заболеваемости простудой и гриппом медики Дагестана каждый день ведут мониторинг ситуации по данным болезням.

Сообщения ряда СМИ о госпитализации паломника из Мекки в связи с подозрением на коронавирус не соответствуют действительности. Минздрав Дагестана обратился с просьбой к представителям СМИ, а также к админам пабликов в социальных сетях не нагнетать истерию вокруг коронавируса и проверять информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении дагестанских студентов, обучающихся в Тегеране, на родину в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу в Иране.

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