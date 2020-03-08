Смоленск, , 13:40 — REGNUM Сотрудниц Главного управления МЧС России по Смоленской области и пожарно-спасательные части города Смоленска, встречающих 8 Марта на рабочем посту, поздравили члены регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в Международный женский день — в рамках акции Вам, любимые#. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Совета Смоленского регионального отделения ВОМО «ВСКС» Сергей Калентеенков.

В Смоленске студенты-добровольцы поздравили сотрудниц МЧС с 8 марта Фото предоставлено Смоленским региональным отделением ВОМО «ВСКС»

Студенты-добровольцы 8 марта побывали в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Смоленской области и пожарно-спасательные части города Смоленска и постарались сделать максимально праздничным 8 Марта для тех сотрудниц, которые встретили его на дежурстве.

Студенты поздравили женщин и вручили каждой сотруднице цветы — для них это стало приятной неожиданностью.

«Все женщины были приятно удивлены нашим поздравлениям, принимали цветы с благодарностью и улыбками на лицах. Такая акция в этот день просто необходима!» — рассказали участники акции.