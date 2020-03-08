Кишинёв, , 14:42 — REGNUM Рабочий визит в Россию прервал из-за вспышки коронавируса на родине президент Молдавии Игорь Додон. Об этом 8 марта сообщил сам глава Молдавии на своей странице в Facebook.

Додон пояснил, что принял решение прервать рабочий визит в Москву, где были запланированы рабочие встречи, и возвращается в Молдавию, где включится в работу властей по преодолению возникших сложностей в связи с коронавирусом.

Глава государства призвал граждан проявить ответственность в связи с возникшей угрозой для скорейшего её преодоления. Додон обратился с просьбой к согражданам, которые находятся в зонах с осложнённой эпидемиологической обстановкой, перед приездом на родину убедиться в том, что они не являются носителями коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявленном первом случае заболевания коронавирусом в Молдавии. Заболевшая — женщина 48-ми лет, которая прилетела из Милана. Под карантин были помещены 45 человек, находившихся в контакте с заболевшей.

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