Чита, , 13:35 — REGNUM В Забайкальском крае волонтёры Победы поздравили с Международным женским днём ветерана Великой Отечественной Войны Анастасию Халикову. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта Татьяна Жилина, Анастасия Сергеевна родилась в 1924 году в Чите. Уже в 19 лет ее призвали на фронт, где она была медсестрой. Как-то во время боя получила контузию в связи с подрывом поезда и долгое время не разговаривала, но после того, как восстановилась, сразу же начала работать фельдшером в Чите.

Волонтёры Победы поздравили с Международным женским днем фронтовичку, жительницу Забайкалья Анастасию Сергеевну Халикову Волонтёры Победы

Спустя некоторое время Анастасия Сергеевна встретила своего мужа. Он служил пограничником. После свадьбы уехали в пограничный город, но в 1971 году он скончался, и Анастасия Сергеевна была вынуждена вернуться обратно в Читу.

«Сложно представить, но эта милая женщина во время войны помогла сотням раненных солдат сохранить жизнь», — отметили волонтёры при общении с фронтовичкой.

Они также говорят, что при разговоре с Анастасией Сергеевной невозможно сдержать улыбку, а зачастую и слёз. Её оптимизм, искренность и доброта притягивают.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всероссийскую акцию «Письмо Победы» проводят волонтёры Победы по всей России. Активисты вместе со студентами и школьниками пишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с грядущими праздниками. 8 марта акция подходит к завершению, и активисты движения посетят женщин-ветеранов, тружениц тыла, чтобы поздравить их с Международным женским днём.