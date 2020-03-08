Томск, , 13:31 — REGNUM Всероссийскую акцию «Вам, любимые!» поддержали томские добровольцы-спасатели. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томском региональном отделении Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

Добровольцы-спасатели поддержали Всероссийскую акцию Всероссийского студенческого корпуса спасателей «Вам, Любимые!» Томское региональное отделение ВСКС

Молодые спасатели совместно с председателем совета ТРО ВСКС Игорем Романцовым 8 марта поздравили женщин, оказавшихся в праздничный день на службе. Представительницам прекрасного пола подарили весенние букеты.

Цветы и добрые пожелания прозвучали в адрес сотрудниц Дежурно-диспетчерской службы ТПУ, Единой дежурно-диспетчерской службы Томска, ОГБУ ТО Поисково-спасательной службы, Центрального пункта пожарной связи и Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Томской области, Управления по делам ГО и ЧС и ПБ (112).

Как сообщало ИА REGNUM, томские добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили с 8 Марта сотрудниц УМВД России по региону.

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