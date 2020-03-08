София, , 13:29 — REGNUM В министерстве здравоохранения Болгарии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом, об этом 8 марта сообщают местные СМИ.

Тестирования проводились на 70 пациентах, пробы четверых из них дали положительный результат.

Напомним, вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С тех пор инфекция распространилась на десятки стран, ее жертвами стали около 3 тыс. 500 человек. Свыше 100 тыс. человек заболели.

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