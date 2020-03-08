Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве школьника сына судьи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подросток был задержан в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Расследование этого преступления взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета, так как подозреваемый — сын судьи.

По предварительным дамнным, следствие намерено просить суд оставить подозреваемого под домашним арестом. В ближайшее время подозреваемый будет допрошен.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, Особое внимание следствие должно уделить следующим обстоятельствам: в каких условиях в квартире хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.

Следователи продолжают допрос свидетелей и очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы. Мотив убийства выясняется. Оружие убийства изъято и направлено на экспертизу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в подъезде жилого многоквартирного дома на улице Ижорского Батальона в Санкт-Петербурге был обнаружен труп 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. В лифте подъезда были найдены затертые следы крови.

Следствию удалось частично восстановить картину произошедшего. Трое школьных друзей собрались в квартире отметить день рождение и посмотреть хоккейный матч. В какой-то момент по неустановленной пока причине сын судьи, которому принадлежит квартиру, достал отцовское ружье и выстрелил в голову другому подростку. Затем он вытащил тело на лестничную клетку и скрылся.