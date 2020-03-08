Приштина, , 15:43 — REGNUM 8 марта косовские женские организации отмечают протестами и забастовками — женщины заявляют, что им нечего праздновать в Международный женский день, поскольку в патриархальном обществе они по-прежнему подвергаются дискриминации.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 12:00 на площади Захир Паязити в Приштине началось шествие женщин, выступающих за гендерное равенство и требующих справедливого отношения к женщине со стороны общества.

Также представители женских организаций объявили проведение забастовки воскресенье 8 марта и призвали женщин отказаться от работы в этот день.

«8 марта все вместе будем шествовать, сопротивляться и противостоять этой патриархальной системе, подавляющей, несправедливой и унизительной для гражданок и граждан Республики Косово», — заявляют представители организации «Шествуем, не празднуем».

В Косово женщины ущемлены в праве наследования. Несмотря на то, что женщины в Косово получают высшее образование чаще, чем мужчины, лишь 12,5% женского трудоспособного населения Косово имеет работу.

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