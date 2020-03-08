Калуга, , 13:02 — REGNUM В Международный женский день Калугастат обнародовал данные о жительницах области, сообщает 8 марта корреспондент ИА REGNUM.

Калужские статистики утверждают, что в настоящее время в регионе проживают порядка 542 тысячи женщин или 53,7% от всего населения Калужской области. Среднестатистической калужанке 44,4 года (средний возраст женщины в РФ — 42,4, в ЦФО — 44,3 года). Образ сегодняшней калужанки — это жительница города со средним профессиональным образованием, которая трудится в торговле, а также на обрабатывающих производствах, в учреждениях образования и здравоохранения. Среднестатистическая калужанка замужем и имеет одного ребёнка. В 2019 году брак с любимым мужчиной заключили 6 тыс. 852 женщины. В основном жительницы области становятся жёнами в возрасте 21−28 лет, а впервые — в среднем в 23 года. Самой юной невестой 2019 года стала 14 летняя калужанка, а наиболее возрастной — дама, которой исполнилось 80 лет.

По данным Калугастата, в 2019 году матерями стали 8 тыс. 924 женщины, из них впервые — 3 тыс.127, второго ребенка родили 3 тыс. 523, третьего — 1 тыс. 529, четвертого и последующего — 745 женщин. У 106 женщин родились двойни. Средний возраст матерей при рождении ребенка превысил возраст 28 лет. В 2019 году он составил 28,53 года.

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