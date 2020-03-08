Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 14-летнего Артёма С., подозреваемого в убийстве сверстника и школьного друга Влада Б.

По данным СМИ, подростка задержали в центре города Пушкин, входящего в состав Петербурга. Сопротивления он не оказал.

Напомним, убийство произошло в городе Колпино, также входящем в состав Санкт-Петербурга, вечером 7 марта. Тело 14-летнего мальчика с огнестрельным ранением головы было найдено на лестничной площадке жилого дома по улице Ижорского батальона.

Как стало известно, подозреваемый в убийстве — сын судьи Колпинского районного суда. Орудием преступления стало охотничье ружье, хранившееся в квартире судьи. По одной из версий, роковой выстрел стал следствием неосторожности, однако реальную картину случившегося установит следствие. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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