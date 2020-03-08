Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что вскоре специальные тесты, позволяющие выявить коронавирус, будут доступны рядовым американцам, об этом 8 марта сообщает Fox News.

«Две крупнейшие коммерческие лаборатории в США заявили, что тест поступит на рынок в понедельник, 9 марта», — цитирует издание слова Пенса.

Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с главами медицинских лабораторий, призвав их увеличить активность в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, указанная инфекция дала о себе знать в декабре 2019 года в китайском Ухане, от нее скончались свыше 3 тыс. человек, порядка 100 тыс. человек заразились. Коронавирус распространился на десятки стран.

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