Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 12:20 — REGNUM Полицейские Ленинска-Кузнецкого полицейские поздравили женщин-автомобилистов с 8 Марта.

Жёлтые тюльпаны для автоледи 42.мвд.рф

«Каждой женщине инспекторы вручили открытки и яркие жёлтые тюльпаны. Выбор цветовой гаммы букета оказался не случаен, он ассоциируется с одним из сигналов светофора, который призывает всегда быть внимательными при управлении автомобилем», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Автоледи, в свою очередь, пообещали всегда соблюдать правила безопасного поведения на дорогах и стать примером для водителей-мужчин.